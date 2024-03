Plötzliche Durchbrüche in der Technik, Wissenschaft und Forschung gibt es immer wieder. Diese 32 Aktien werden laut der Bank of America die Gewinner dieser neuen Entwicklungen sein: Quasi über Nacht wurde OpenAI mit der Anwendung ChatGPT zum Phänomen. Inzwischen hat sich um KI ein regelrechter Hype entwickelt und was als Zukunftsfantasie galt, ist heute schon Realität. Doch immer wieder ereignen sich solche Entwicklungen an der Börse vom Internet ...

Den vollständigen Artikel lesen ...