China hat Richtlinien eingeführt, um Mikroprozessoren der US-Hersteller Intel und AMD in Regierungscomputern und Servern allmählich zu ersetzen. Der Bericht der Financial Times deutet darauf hin, dass auch das Betriebssystem Windows und ausländische Datenbanksoftware zugunsten einheimischer Produkte in den Hintergrund gedrängt werden sollen. Chinesische Behörden auf Gemeindeebene und höher haben die Anweisung erhalten, bei Käufen Kriterien zu berücksichtigen, die auf "sichere und zuverlässige" Prozessoren sowie Betriebssysteme abzielen. Ende Dezember veröffentlichte das Industrieministerium des Landes eine Erklärung, die drei separate Listen von CPUs, Betriebssystemen und zentralisierten Datenbanken, die als "sicher und zuverlässig" gelten, enthielt - alle aus chinesischen Unternehmen. Dies steht im Einklang mit dem Bestreben der USA, die heimische [...]

