Die US-Indizes zeigen sich im Vorfeld des Treffens von US-Präsident Donald Trump und dem russischen Staatschef Wladimir Putin etwas lustlos. Mit Ergebnissen dürfte allerdings erst nach US-Börsenschluss zu rechnen sein. Der Leitindex Dow Jones Industrial kann 0,3 Prozent zulegen auf 45.031,80 Punkte. Der marktbreite S&P 500 verliert hingegen 0,3 Prozent auf 6.450,88 Punkte. Beim technologielastigen Nasdaq 100 geht es 0,6 Prozent nach unten auf 23.685,06 Punkte.Unter den Einzelwerten sticht heute ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär