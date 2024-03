Wetter / Lüneburg (ots) -Die Solarbranche steht vor einem Wendepunkt, und SUNNY Marketing ist an der Spitze dieser Revolution. Mit der Markteinführung des neuen SUNNY Marketing Systems erhalten Solarteure Zugang zu einer innovativen Lösung, um den aktuellen Herausforderungen der Solarbranche wie steigenden Leadpreisen, unregelmäßigem Lead-Eingang und schwankender Lead-Qualität zu begegnen.Seit dem Soft-Launch im Februar hat SUNNY bereits 25 Solarteure für das System gewinnen können, was die Effektivität und das Vertrauen in die innovative Plattform unterstreicht.Das SUNNY Marketing (https://www.sunnymarketing.de) System zielt darauf ab, die Effizienz in der Leadgenerierung radikal zu verbessern und gleichzeitig die Kosten zu senken. Dieses fortschrittliche System integriert nahtlos mehrere Funktionen wie Solar-Content-Ads, Retargeting Lead Ads, automatisiertes Empfehlungsmanagement, CRM und ein umfassendes Kommunikationstool, das E-Mail, Webchat, WhatsApp, Google My Business Chat, Facebook Messenger und Instagram Direct Messages umfasst.Lösungen, die den Markt verändernDas Solarunternehmen Elektro Burmester (https://burmester-elektrotechnik.de/) aus Lüneburg und die Wachstumspartner Agentur aus Wetter haben auf Initiative des Branchenexperten Lars Jürgensen ihre Kräfte gebündelt, um SUNNY Marketing zu einem unverzichtbaren Werkzeug für Solarunternehmen zu machen. "Unsere Vision war es, eine Plattform zu schaffen, die nicht nur die Leadgenerierung vereinfacht, sondern auch Solarteure in die Lage versetzt, ihre Marketing- und Vertriebsprozesse zu automatisieren, um so ihre Effizienz und Rentabilität zu steigern", erklärt Jürgensen, der bereits seit über 20 Jahren erfolgreich in der Solarbranche tätig ist.Vorteile, die überzeugenUnternehmen, die SUNNY nutzen, berichten von signifikanten Verbesserungen in ihrer Kundenakquise und einer deutlichen Reduzierung der Leadkosten. Durch die Automatisierung des Marketings und der Kommunikation können Unternehmen zudem wertvolle Zeit einsparen und sich auf das Wesentliche konzentrieren - den Aufbau und die Pflege von Kundenbeziehungen.Ein Schritt in die ZukunftMit SUNNY Marketing setzen Unternehmen auf eine zukunftssichere Lösung, die kontinuierliche Innovationen und Anpassungen an die sich wandelnden Marktbedingungen bietet. "Es geht nicht nur darum, heute erfolgreich zu sein, sondern auch in Zukunft an der Spitze zu bleiben", betont Jürgensen. Zudem ist das SUNNY Marketing System über eine nutzerfreundliche App für iOS und Android zugänglich, was eine flexible und effiziente Verwaltung der Marketingaktivitäten ermöglicht.Für weitere Informationen über SUNNY Marketing und das innovative System tragen Sie sich auf www.sunnymarketing.de für ein Informationsgespräch ein.Pressekontakt:Lars JürgensenTelefon 0176 - 211 069 69Original-Content von: WPA, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/154045/5742477