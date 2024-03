Wochenausblick - Auf in die Osterzeit

Werbung







In dem Börsenjahr 2024, welches bisher einen Rekord nach dem andern bricht, erreichen die wichtigen Indizes fast wöchentlich neue Allzeithochs. In der Daily Trading Ausgabe vom 22.03.2024 wies unser Leiter der technischen Analyse Jörg Scherer bereits darauf hin, dass die Tage vor dem Osterfest aus Börsensicht ganz besonders sind. So haben die deutschen "blue chips" in der Karwoche seit 1988 im Schnitt 1,02% zulegen können. Gemeinsam mit euch möchten wir uns die wichtigsten Events dieser Woche anschauen.



Montag:



Die besagte Vor-Osterwoche startet sehr ruhig und so stehen für den Montag keine wichtigen Ereignisse auf der Agenda.



Dienstag:



Auch am Dienstag stehen noch keine größeren Ereignisse an. Den Höhepunkt für die meisten stellt vermutlich die Veröffentlichung des Redbook Index, der die Umsatzentwicklung von US-Einzelhändlern beschreibt, in den USA dar. Die Daten hierzu erreichen uns um 13:55 Uhr deutscher Zeit. Zusätzlich dazu findet die Hauptversammlung vom Reifenhersteller Bridgestone statt.



Mittwoch:



Am Mittwoch nimmt die Woche dann langsam Fahrt auf, wir starten um 11:00Uhr deutscher Zeit mit der Publikation des europäischen Geschäftsklimaindex. Zusätzlich dazu erhalten wir die Quartalszahlen von Sixt. Passend zu den Ergebnissen des Autovermieters findet ebenso die Hauptversammlung des schwedischen Autoherstellers Volvo am Mittwoch statt.









Donnerstag:



Am Gründonnerstag sind wir bereits am Ende der Börsenwoche angekommen und erhalten neue Quartalszahlen von der BayWa. Bevor wir in das Osterwochenende starten, erhalten wir noch einige Konjunkturdaten. Der Tag startet um 8:00 Uhr mit den deutschen Einzelhandelsumsätzen und dem annualisierten Bruttoinlandsprodukt aus Großbritannien. Weiter geht es in den USA, wo ebenfalls die Veröffentlichung des Bruttoinlandsprodukts ansteht. Das nächste Highlight erwartet uns um 14:30 Uhr, wenn uns aus den USA die Daten zu den Anträgen der Arbeitslosigkeit erreichen. Abseits davon erhalten wir Quartalsresultate von Varta und Cancom.

















Freitag:



Am Karfreitag bleiben die Börsen dann geschlossen und wir wünschen Ihnen ein schönes und erholsames Osterfest.



Das war's schon mit dem Wochenausblick - Börsenlektüre für Ihr Wochenende finden Sie unter anderem auf unserer Homepage. Aktuelle News, Fachartikel in unserer Akademie oder die Live-Webinare von Julius Weiß und Jörg Scherer, können Sie über unsere Website unter folgendem Link kostenlos abrufen.







