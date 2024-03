Breisach (ots) -Ab sofort entscheiden die Fans und Online-User:innen, welche Bands im großen Talent Contest des Pinot and Rock Festivals eine Runde weiterkommen. Mehr als 100 Künstler:innen haben sich beworben, 30 davon haben es in die aktuelle Contest-Phase geschafft. Und die 15 Acts, die bis zum 14. April 2024 am meisten Stimmen gesammelt haben,stehen im Finale! Heavy Metal, HipHop und Liedermachersounds - so vielfältig und kunterbunt die Bandbreite der Bewerber:innen auch ist, sie alle eint der Traum, beim Genussfestival in Breisach auf der selben Bühne zu stehen wie die Scorpions, Die Fantastischen Vier und weitere Topstars.Musikalische Qualität, kreative Texte und herausragende Originalität: mit diesen Eigenschaften und der nötigen Portion Glück haben es 30 Acts in die aktuelle Runde zwei geschafft. Auf www.pinotandrock.com/talent-contest/ sind die Halbfinalisten nun zu sehen - und natürlich insbesondere zu hören! Darunter finden sich Metalbands wie Sydra aus Freiburg und FullStop aus Staufen, die Singer-Songwriterin Cellie Auger aus Heidelberg oder die internationale Reggae-Combo Spirit Revolution aus dem Elsass und der Schweiz. "Darüber hinaus gibt es noch viele Talente mehr zu entdecken - wir sind gespannt, welche Acts von den Fans auf die Top-Plätze gewählt werden", sagt Fritz Keller, Initiator des Festivals, voller Vorfreude.Die Besucher:innen der Website können ihren Favorit:innen nun auch digital ihr Herz schenken - und so bis zum Ende der zweiten Phase 15 Bands ins Finale schicken. Aus diesem Pool der Lieblingstalente der Pinot and Rock-Fans wählt die Jury mit Karola Mohr (Internationale Kulturbörse Freiburg), Peter Disch (Badische Zeitung), Prof. Dr. Ludwig Holtmeier (Musikhochschule Freiburg), Maximilian Messerle (GEMA) und Fritz Keller von Pinot and Rock die drei Sieger:innen aus, die am 6. Juli das Festival am Rhein mit ihrer Show bereichern werden. Dabei achtet das Expert:innen-Gremium insbesondere auf die Bühnenpräsenz der Talente - denn schließlich sollen diese das Festivalpublikum (fast) genauso gut unterhalten wie wenige Stunden später Alice Cooper und die Scorpions. Die Gewinner:innen werden am 26. April verkündet. Beim Pinot and Rock Festival begegnen sich nicht nur große Stars und Nachwuchstalente auf der Bühne - auch in der Gastro-Area gibt es ein prickelndes Aufeinandertreffen von erstklassiger Kochkunst und exzellenten regionalen Weinen. Das verspricht Festival-Genuss in jeder Hinsicht für alle Besucher:innen aus Deutschland, Frankreich und der Schweiz!Konzert-Übersicht:Do 04.07.2024 Peter Fox | Alli Neumann | Black Sea Dahu | und viele mehrFr 05.07.2024 Die Fantastischen Vier | Milky Chance | und viele mehrSa 06.07.2024 Scorpions | Alice Cooper | und viele mehrSo 07.07.2024 Sarah Connor | Nico Santos | Joris | und viele mehrDownload Pressefotos Talent Contest (https://ots.de/ae0zuf)Download Pressefotos Line-Up (https://onedrive.live.com/?authkey=%21ABSTzsQPU2TJAFE&id=4E0D3DF51AF30B8C%21181582&cid=4E0D3DF51AF30B8C)Pressekontakt:Kontakt:Sebastian Striegel0176 20129998presse@pinotandrock.comTicketing-Kontakt:Silas PfeiferReferent Presse & Öffentlichkeitsarbeitsilas.pfeifer@reservix.dewww.reservix.netOriginal-Content von: KonTent Champion, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/138544/5742520