An den Börsen herrscht Partystimmung. Der Leitindex DAX steigt seit sieben Wochen am Stück. Man spricht von Goldgräberstimmung, von Chancen und von viel höheren DAX-Ständen in der Zukunft: Es scheint nichts zu geben, das die Laune der Marktteilnehmer trüben könnte. Ob Dividenden, Zinsen oder Gewinne, alles bereitet den Anlegern Freude und die Lust auf noch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...