DJ S&P bestätigt Deutschlands AAA-Rating und stabilen Ausblick

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Ratingentur S&P Global Ratings hat die Spitzenbonität AAA für Deutschland bestätigt; der Ausblick ist stabil.

Der stabile Ausblick spiegele wider, dass Deutschlands außen- und finanzpolitische Puffer, die diversifizierte Wirtschaft und die bewährte institutionelle Effizienz Rating in den kommenden zwei Jahren weiterhin ausreichende Rating-Puffer bieten werden.

Die Ratingagentur geht davon aus, dass die deutsche Wirtschaft im Jahr 2024 real um bescheidene 0,3 Prozent wachsen wird, mit einer Erholung der Binnen- und Auslandsnachfrage in der zweiten Jahreshälfte.

Gesenkt hat S&P die Projektionen für die Haushaltsdefizite in den kommenden Jahren, da sich die Energiemärkte in Europa weiter normalisieren, die deutsche Schuldenbremse ab 2024 wieder in Kraft tritt und die Nettoausgaben einiger außerbudgetärer Fonds nach einer Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts im November 2023 sinken. Die steigenden Ausgaben für Verteidigung und Investitionen in die Energiewende dürften die Rückgänge nur teilweise kompensieren.

Dies werde dazu beitragen, die Staatsverschuldung, abzüglich der liquiden Mittel, bis 2027 auf etwa 56 Prozent des Bruttoinlandsprodukts zu senken und die Zinskosten bei etwa 2,2 Prozent der Staatseinnahmen zu halten. Außerdem dürfte der Leistungsbilanzüberschuss nach dem letztjährigen Aufschwung stark bleiben und im Durchschnitt bei mehr als 6 Prozent bis 2027 liegen. Dies werde eine der stärksten Nettogläubigerpositionen aller Volkswirtschaften weltweit unterstützen.

Deutschlands fiskalische und außenwirtschaftliche Puffer seien nach wie vor beträchtlich, und das Land verfüge über eine der besten Außenbilanzen aller großen Volkswirtschaften, wobei die Nettoverschuldung moderat und der Zinsaufwand im internationalen Vergleich niedrig bleibe.

