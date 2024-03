Straubing (ots) -



Und plötzlich ist all der Glamour verblasst, spielen Roben und Diademe, Paläste und Orden keine Rolle mehr; ist da nicht mehr die Prinzessin und Ehefrau des Thronfolgers, sondern nur noch eine verletzliche, aber sehr mutige Frau und Mutter, die entschlossen ist, den Krebs zu besiegen. Für sich, für ihre Familie, für ihre drei kleinen Kinder. Eine Frau, die darum bittet, in Ruhe gelassen zu werden, damit sie gesund werden kann. Es ist in dieser ganzen Tragödie besonders traurig, dass dieser Appell überhaupt nötig ist. (...) Viele Gerüchte wirken nach Prinzessin Catherines Krebsdiagnose nun mindestens peinlich und beschämend. (...) Respekt und Mitgefühl sind wohl das Mindeste, was eine Frau in Kates Lage - völlig unabhängig von Status und Prominenz - verdient hat. Also lasst Prinzessin Kate doch einfach in Ruhe.



