Bitcoin News: Experte wettet auf 200.000 $ vor Halving

In weniger als einem Monat steht das Halving an. Erneut werden die Block-Rewards beim Bitcoin reduziert. Damit wird es für die Bitcoin-Miner umgehend schwieriger, rentabel zu minen. Die Belohnungen für die rechenintensive Tätigkeit sinken, mittelfristig bedarf es logischerweise einer Neubewertung des Bitcoin Kurs, damit Miner weiterhin rentabel arbeiten können. Nun gibt es also das Halving in rund drei Wochen und historisch kommt es in den Monaten danach zu einer parabolischen Rallye. Das Gros der Bullenmärkte findet also Post-Halving statt, soweit die Geschichte und die Theorie.

Dennoch sind sich Analysten auch im Jahr 2024 gewohnt uneinig. Der folgende Bitcoin-Analyst geht schon von einer parabolischen Rallye vor dem Halving aus - so könnte sich der Bitcoin Kurs in den nächsten Wochen noch mehr als verdreifachen und auf 200.000 US-Dollar explodieren. Doch ist das realistisch und wie begründet der Experte die bullische Prognose?

Bitcoin Prognose: Startet jetzt die 200k-Rallye?

$BTC has broken the 1.618 extension of the 2018 bear market at $62k, and this week tested it successfully for support. Previous two cycles when this happened, price topped within 2-3 months at the 2.272 extension. The 2.272 extension currently lies at $207k.



Comparing the… pic.twitter.com/7zTnfxPdzq - Gert van Lagen (@GertvanLagen) March 23, 2024

Der hiesige Analyst prognostiziert, dass der Bitcoin-Preis in den nächsten Wochen eine bedeutende Aufwärtsbewegung erfahren könnte. Nachdem Bitcoin die 1,618-Fibonacci-Extension der Bärenmarktphase 2018 bei 62.000 US-Dollar durchbrochen und in dieser Woche erfolgreich als Unterstützung getestet habe, deuten historische Muster darauf hin, dass der Preis innerhalb von 2-3 Monaten den 2,272-Fibonacci-Extension-Level erreichen könnte, der derzeit bei 207.000 US-Dollar liegt. Diese Vorhersage basiert auf dem Vergleich der vergangenen Bullenmarkte - hier entwickelte sich der Bitcoin Kurs entsprechend der Extensions nach den Bärenmärkten von 2011, 2014 und 2018 immer vergleichbar. Diese wiederkehrende Struktur in den Preisbewegungen nimmt der Analyst zum Anlass, die stark bullische Prognose aufzustellen.

Doch es könnte alles sogar noch deutlich schneller gehen - denn unter dem Tweet führt er aus, dass diese technische Konstellation bereits vor rund drei Wochen eingetreten ist. Ergo gebe es nur noch 1-2 Monate Zeit, um die historische Entwicklung zu replizieren.

Auf weitere Nachfragen bestätigt der Analyst sogar seine ehemalige Bitcoin Prognose - der Kurs könnte noch vor dem Halving über 200.000 US-Dollar steigen.

Yes - Gert van Lagen (@GertvanLagen) March 23, 2024

Ergo würde sich der Bitcoin Kurs in wenigen Wochen mehr als vervierfachen. Doch ist das wirklich realistisch? Eher nicht!

Bitcoin Ausblick: Konsolidierung statt Kursexplosion

Im Einklang mit den historischen Zyklen scheint es jetzt auch wahrscheinlicher, dass der Bitcoin Kurs erst einmal konsolidiert. Darauf deutet auch die Price Action der letzten Tage hin, Volatilität nimmt ab, Volumen auch. Einige historische Muster werden in diesem Jahr erneut invalide, das ist insoweit nichts Neues. Vieles deutet also daraufhin, dass sich der Bitcoin Kurs eben nicht in wenigen Wochen vor dem Halving vervielfacht, sondern wir vielmehr die Etablierung einer neuen Range erleben.

Marktkorrekturen bieten weiterhin auch jetzt eine Gelegenheit, die Marktstimmung zu gesunden und Emotionen zu neutralisieren. Der führende Analyst Michael van de Poppe empfiehlt, diese Phasen als Kaufchancen zu nutzen: Bitcoin könnte man 15-40 Prozent unterhalb des Höchststands kaufen, Altcoins sogar 25-60 Prozent darunter. Diese Strategie ziele darauf ab, von der nachfolgenden Erholung zu profitieren, indem man in Zeiten allgemeiner Skepsis kauft, wo die meisten nur noch weitere Rückgänge erwarten. Buy-the-Dip bleibt somit weiterhin eine gute Strategie. Mit rund 20 Prozent Kursverluste zwischenzeitlich vom Rekordhoch könnte es schon jetzt an der Zeit sein, langsam wieder mehr Engagement in Bitcoin aufzubauen.

Corrections do happen in the markets.



These corrections will cause the markets to calm down, sentiment to reset, and emotions to be neutral.



During the last parts of those corrections, people only expect lower.



Buy:

- Bitcoin 15-40%

- Altcoins 25-60% lower



You'll be fine. - Michaël van de Poppe (@CryptoMichNL) March 23, 2024

Bitcoin oder Green Bitcoin - was ist die beste Wahl?

Doch nicht nur Bitcoin ist eine spannende Wahl. In 2024 erscheinen neben Bitcoin auch Altcoins als attraktive Investitionsmöglichkeiten. Green Bitcoin hebt sich hierbei durch sein einzigartiges "Gamified Green Staking"-Konzept hervor, das seit dem Vorverkaufsstart großes Interesse geweckt und bereits beachtliche Investitionen angezogen hat. Denn in kurzer Zeit flossen deutlich übér 8 Millionen US-Dollar in den Green Bitcoin Presale.

Zum Green Bitcoin Presale

Durch das Predict-to-Earn-Modell können Anleger durch genaue Bitcoin-Preisvorhersagen zusätzliche Einnahmen erzielen. Mit einem bevorstehenden Preisanstieg und einer attraktiven Staking-Rendite von über 80 Prozent bietet Green Bitcoin momentan die Möglichkeit, erhebliche Gewinne zu realisieren.

Dies ist sogar bereits vor dem öffentlichen Handelsstart möglich. Die enge Anknüpfung an die Marke Bitcoin hilft augenscheinlich, die Bekanntheit schnell zu erhöhen und mehr Nachfrage zu wecken.

Zum Green Bitcoin Presale

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.