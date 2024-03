Bitcoin News: Inaktive Wallets aktiviert! Einfluss auf BTC-Preis?

Bitcoin, die führende Kryptowährung nach Marktkapitalisierung, verzeichnete kürzlich einen signifikanten Anstieg im Handel von lange inaktiven Token. Dies markiert den intensivsten Austausch seit mehr als zwei Jahren. Tokens, die lange Zeit keine Bewegung sahen, wechseln nun plötzlich ihre Besitzer. Analysten interpretieren diese Bewegung als potenziellen Vorboten für erhöhte Preisvolatilität.

Experten verweisen darauf, dass vor allem die Aktivierung von "Wal"-Geldbörsen, also Konten mit großen Bitcoin-Mengen, für den Markt signifikant ist. Diese Aktivitäten deuten möglicherweise auf bevorstehende, erhebliche Preisschwankungen hin. In der Vergangenheit führten ähnliche Aktivitäten großer Bitcoin-Inhaber zu Zeiten intensiver Preisdynamik.

Zusätzlich erlangte der Krypto-Analyst Ali Aufmerksamkeit, indem er einen bemerkenswerten Trend herausstellte: In der vergangenen Woche haben Akteure mehr als 1,6 Milliarden US-Dollar in Bitcoin zu Akkumulationsadressen transferiert. Dies stellt den bedeutsamsten Geldfluss des Jahres dar.

Diese Entwicklungen rufen Interesse und Spekulationen hervor. Marktbeobachter und Investoren deuten die Zunahme der Transfers inaktiver Wallets als möglichen Hinweis auf kommende Marktveränderungen. Solche Signale könnten weitreichende Implikationen für die Preisstabilität von Bitcoin und den breiteren Kryptomarkt haben. Diese Ereignisse unterstreichen die Unberechenbarkeit und die ständigen Veränderungen im Kryptowährungssektor.

Bedeutende Bewegungen inaktiver Bitcoin-Token

Der bekannte Krypto-Analyst Ali hob kürzlich in einem Tweet hervor, dass Bitcoin einen beispiellosen Anstieg inaktiver Token verzeichnete, die seit mehr als zwei Jahren nicht gehandelt wurden.

Bitcoin has just witnessed its biggest surge in dormant $BTC tokens changing hands in more than two years, signaling a potential increase in price volatility ahead. pic.twitter.com/8tLXOrVI8U - Ali (@ali_charts) March 23, 2024

"Bitcoin erlebte gerade den größten Anstieg inaktiver $BTC-Token, die seit mehr als zwei Jahren den Besitzer wechselten, was auf einen potenziellen Anstieg der Preisvolatilität in der Zukunft hindeutet", erklärte Ali. Solche Veränderungen, historisch gesehen, assoziierten Marktbeobachter oft mit großen Bitcoin-Inhabern, bekannt als 'Wale'. Diese Inhaber können die Marktbedingungen erheblich beeinflussen, da ihre Transaktionen beträchtlich sind.

Diese jüngsten Bewegungen inaktiver BTC-Token könnten erhebliche Auswirkungen auf den Bitcoin-Preis haben. Traditionell führte eine Zunahme der Aktivität solcher Token oft zu Perioden gesteigerter Volatilität auf den Kryptowährungsmärkten. Laut Ali signalisiert der Anstieg gehandelter ruhender Tokens eine mögliche Steigerung zukünftiger Preisvolatilität. Große und plötzliche Transaktionen könnten einen Dominoeffekt auslösen, der das Angebot-Nachfrage-Gleichgewicht stört und somit die Preise beeinflusst.

Yesterday, over 25,000 Bitcoin, valued at approximately $1.60 billion, were transferred to accumulation addresses, marking the highest inflow to these $BTC wallets so far this year! pic.twitter.com/mAIHkG9ROC - Ali (@ali_charts) March 23, 2024

In einem weiteren Tweet teilte Ali mit, dass kürzlich über 25.000 Bitcoins, im Wert von etwa 1,60 Milliarden US-Dollar, zu Akkumulationsadressen verschoben wurden. Dies markiert den größten Zufluss in solche Bitcoin-Wallets dieses Jahr und deutet auf eine intensivierte Aktivität der 'Wale' hin. "Gestern wurden über 25.000 Bitcoin im Wert von etwa 1,60 Milliarden US-Dollar an Akkumulationsadressen transferiert, was den bislang höchsten Zufluss zu diesen $BTC-Wallets in diesem Jahr darstellt!", berichtete Ali.

Diese Entwicklungen werfen Licht auf die dynamische Natur des Kryptomarktes. Analysten und Investoren beobachten solche Trends sorgfältig, da sie tiefgreifende Einblicke in die bevorstehenden Marktbedingungen bieten und die strategische Entscheidungsfindung beeinflussen können.

Bitcoin Preis aktuell

Bitcoin (BTC) erlebte kürzlich einen Rückgang auf 60,771 US-Dollar, notiert aber aktuell bei 65,041.40 US-Dollar. Experten antizipieren weitere Volatilität in der nahen Zukunft. Verglichen mit dem Vorjahr hat sich der Wert von Bitcoin um etwa 128% erhöht, obwohl er momentan 12.2% unter seinem Rekordhoch von 73,798 US-Dollar liegt, das am 14. März erreicht wurde. Der Analyst Ali weist auf entscheidende Unterstützungsstufen bei 61,100 US-Dollar, 56,685 US-Dollar und 51,530 US-Dollar hin. Demgegenüber stehen signifikante Widerstandspunkte bei 66,990 US-Dollar und 72,880 US-Dollar.

Innerhalb der letzten 24 Stunden verzeichnete Bitcoin einen Preisanstieg von 0.75 %, trotz eines Rückgangs von 3,00 % über die letzten sieben Tage. Mit einer Marktkapitalisierung von 1.279 Mrd. US-Dollar und einem Handelsvolumen von 23,07 Mrd. US-Dollar in den letzten 24 Stunden behauptet sich Bitcoin weiterhin als marktführende Kryptowährung.

Inmitten der Diskussionen um Nachhaltigkeit im Kryptosektor erscheint "Green Bitcoin" als eine umweltfreundliche Alternative, die das Interesse von Investoren weckt. Der Pre-Sale von Green Bitcoin endet in nur vier Tagen, was zusätzliche Aufmerksamkeit auf die nachhaltigen Bestrebungen im Bereich der digitalen Währungen lenkt. Diese Entwicklung spiegelt das wachsende Bewusstsein für Umweltbelange in der Kryptowährungsbranche wider und bietet eine innovative Option für umweltbewusste Investoren.

Green Bitcoin - die grüne Alternative zu BTC?

Green Bitcoin stellt eine innovative Alternative dar, die die Tradition von Bitcoin mit der Umweltfreundlichkeit von Ethereum verbindet. Ethereum vollzog 2002 den Übergang zu einem Proof-of-Stake-System und reduzierte seinen Umwelteinfluss um mehr als 99%. Diese Entwicklung adressiert die dringende Notwendigkeit nach ökologisch nachhaltigen Lösungen im Kryptomarkt, eine Anforderung, die sonst möglicherweise durch regulatorische Maßnahmen erzwungen würde.

Introducing Green Bitcoin: A Revolutionary Predict-To-Earn Token.



Join us on our Gamified Green Staking Platform, where your predictions can turn into profits!



Website: https://t.co/dG5cEeCtRs

Telegram: https://t.co/bWanoe0vHv pic.twitter.com/eXuGQBkxio - GreenBitcoin (@GreenBTCtoken) December 3, 2023

Green Bitcoin bietet jedoch mehr als nur eine umweltfreundliche Lösung. Das Projekt implementiert zwei innovative Staking-Systeme, die Anlegern kurz- und langfristige Gewinnmöglichkeiten bieten. Einerseits können Investoren ihr GBTC kaufen und staken, um langfristig von einem attraktiven Jahresprozentsatz zu profitieren.

Das zweite System, ein spannendes Stake-to-Predict-Modell, ermöglicht es Investoren, GBTC zu gewinnen, indem sie korrekt vorhersagen, ob der Bitcoin-Preis innerhalb der nächsten 24 Stunden steigt oder fällt. Diese Möglichkeit, die das Risiko liebenden Krypto-Investoren anspricht, verspricht große Beliebtheit.

Um teilzunehmen, müssen Anleger zunächst GBTC während des Presales oder später an dezentralen Börsen (DEX) erwerben. Durch das Staken ihres GBTC erhalten sie Zugang zur spielbasierten Plattform, auf der sie tägliche Preisvorhersagen für Bitcoin abgeben können.

Genau Vorhersagende erhalten einen Anteil an den Gebühren der täglichen Mining-Erträge, die alle zehn Minuten ausgeschüttet werden. Belohnungen lassen sich nach jedem 24-Stunden-Zyklus beanspruchen.

With Decentralized and Centralized exchange listings not far away, the momentum Green Bitcoin is generating is getting intense.



We love the movement! pic.twitter.com/QeOhyUA35f - GreenBitcoin (@GreenBTCtoken) March 23, 2024

Green Bitcoin repräsentiert somit die ideale Kombination aus grüner Alternative und innovativen Konzepten. Obwohl der Presale erst vor wenigen Wochen startete, sammelte das Projekt bereits über 8,375 Millionen US-Dollar, ein Zeichen für das starke Interesse der Anleger an dieser neuen Bitcoin-Alternative. Mit einem Preis von 1,1062 US-Dollar für GBTC im Presale, steht der Abschluss bevor.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.