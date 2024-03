Bernd Wünsche (Gurupress.de) - Nikola ist aktuell in Alarmstimmung - die Aktei verlor auch am Freitag noch einmal mehr als -2 %. Da ist aus Sicht von Analysten ein schon statistisch großes Problem. Die Notierungen sind weniger als 1 Mrd. Dollar wert und der Aktienkurs hat Penny Stock-Niveau erreicht. Das ist in Summe an sich schon schwach. Nur kommt dazu, dass die Aktie auch statistisch seit [...]

Den vollständigen Artikel lesen ...