Nokia-Aktionäre mussten zuletzt eine schallende Ohrfeige einstecken. Immerhin verlor der Kurs im Vergleich zur Vorwoche 2,20 Prozent. An zwei der fünf Sitzungen ging es für das Wertpapier nach unten. Am Montag musste Nokia dabei den höchsten Tagesverlust der Woche hinnehmen mit einem Minus von 3,97 Prozent. Sollten Sie jetzt alle Aktien verkaufen? Die Bullen sollten jetzt erst einmal in Deckung gehen. Denn eine wichtige Unterstützung ist nun zum ...

Den vollständigen Artikel lesen ...