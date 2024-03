SANTA CLARA, Kalifornien (IT-Times) - Astera Labs hat in der vergangenen Woche seinen Börsengang vollzogen. Die Aktie des US-Unternehmens stieg zum IPO um mehr als 50 Prozent. Am 20. März 2024 gab Astera Labs Inc. (Nasdaq: ALAB, ISIN: US04626A1034) die Preisgestaltung für seinen Börsengang zu einem Publikumspreis...

