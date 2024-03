Vernehmlicher Jubel ist heute bei allen Microsoft-Aktionären zu hören. Schließlich errechnet sich im Vergleich zur Vorwoche ein Zugewinn von 2,96 Prozent. Der Titel verabschiedete sich an vier der fünf Sitzungen mit Kursanstiegen aus dem Handel. Am Dienstag erwischte Microsoft dabei mit einem Plus von 0,98 Prozent einen Sahnetag. Hier sind nun also erst einmal die Bären am Zug, ehe die Bulle zurückschlagen können. Das Gesamtbild ist nach einem solchen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...