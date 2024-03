© Foto: Soeren Stache/dpa



Rekorde im DAX, Rekorde bei Gold, Rekorde beim Bitcoin. Folker Hellmeyer erklärt im Interview mit wO TV, wo er derzeit trotzdem dringenden Handlungsbedarf sieht.Martin Kerscher: Herr Hellmeyer, fangen wir mit dem Positiven doch mal an: Aufgrund welcher Daten kommen Sie denn zu dem Schluss, dass es in der Weltwirtschaft eigentlich ganz gut läuft? Folker Hellmeyer: Da gibt es eine ganze Reihe von Daten. Wir haben zuletzt die WEF-Prognose bekommen, 3,1 Prozent Wachstum so im Jahr zuvor und die Basis ist immer höher. Das ist fantastisch. Wir sehen, dass sich China sehr gut entwickelt. Wir hatten eine Handelsbilanz mit einem neuen Rekordwert von 125 Milliarden US-Dollar-Handelsplatzüberschuss. …