Meme Coin Season: Nach WIF und FLOKI könnte dieser Coin um 2.900 % explodieren

Die Meme Coin Season, die in den letzten Wochen durch die Rallye von PEPE, DOGE, SHIB, WIF und FLOKI eingeleitet wurde, ist längst nicht zu Ende. Egal ob auf Ethereum oder Solana, inzwischen auch auf der BNB Smart Chain oder Base - Meme Coins gehen wieder durch die Decke und bringen Tradern Renditen von tausenden Prozent, oft innerhalb weniger Tage. Dabei kann es sich vor allem lohnen, früh einzusteigen, weshalb auch Presales immer beliebter werden, da Anleger hier die Möglichkeit haben, noch vor dem Listing an den Kryptpbörsen und einer potenziellen Kursexplosion zu investieren. Bei $DOGE20 endet der Vorverkauf schon bald und wer die aktuellen Entwicklungen um den Coin mitverfolgt, weiß, dass es hier nach dem Launch zu einer Kursexplosion kommen könnte.

$DOGE20: Letzte Chance für frühe Käufer

Dogecoin20 ($DOGE20) ist nicht nur an Dogecoin angelehnt, sondern stellt in gewisser Weise eine verbesserte Version des Originals dar. Eine Art 2.0-Coin, wenn man so will. Wer sich mit Meme Coins befasst weiß, dass viele 2.0-Coins in der Vergangenheit Renditen von zehntausenden Prozent eingebracht haben, egal ob PEPE2.0, DOGE2.0 oder viele andere. Bei $DOGE20 baut man aber nicht nur auf den Namen eines bekannten Meme Coins, sondern unterscheidet sich in wesentlichen Punkten vom Original. Das entscheidendste Merkmal ist wohl, dass $DOGE20 im Gegensatz zu Dogecoin nicht inflationär aufgebaut ist. Das Tokenangebot ist begrenzt und kann nicht nachträglich erhöht werden.

(DOGE20 Beschreibung - Quelle: DOGE20-Website)

Ein weiterer wichtiger Punkt ist die Tatsache, dass $DOGE20 auf der Ethereum Blockchain basiert. Damit unterliegt der Meme Coin dem Proof of Stake Mechanismus und ist nicht nur umweltfreundlicher als Proof of Work Coins, sondern kann auch eine hohe Rendite für Staker einbringen. Wer sich dazu entscheidet, seine $DOGE20-Token zu staken und dadurch für eine gewisse Zeit lang zu sperren, erhält dafür eine Belohnung, wobei die APY (jährliche Rendite) von der Größe des Staking Pools abhängt.

Das bedeutet, dass vor allem diejenigen, die sich früh am Staking Pool beteiligen, hohe Gewinne in Form von zusätzlichen Token erzielen können. Aktuell liegt die APY noch bei 128 % und auch wenn dieser Wert noch sinkt, wenn sich mehr Käufer am Staking Pool beteiligen, kann sich die Rendite auch langfristig im hohen zweistelligen Bereich einpendeln, da von Anfang an ein Teil der Token für Staking Rewards reserviert wurde.

($DOGE20 Staking-Übersicht - Quelle: DOGE20-Website)

Wer sich noch am Vorverkauf beteiligen möchte, hat wahrscheinlich nur noch bis morgen Zeit, da der Presale auf rund 10 Millionen Dollar begrenzt ist, wovon innerhalb von anderthalb Wochen fast 8 Millionen Dollar umgesetzt wurden.

Kursexplosion voraus?

Wer sich an ICOs (Initial Coin Offerings) beteiligt, hat dabei die Möglichkeit, zum frühesten Zeitpunkt in einen neuen Coin zu investieren. Wird der Presale erfolgreich abgeschlossen, kann es nach dem Launch schnell zu einem Kursanstieg kommen. Auch bei $DOGE20 wird erwartet, dass der Coin durch den niedrigen Vorverkaufspreis noch stark unterbewertet ist. Die Tatsache, dass innerhalb weniger Tage 8 Millionen Dollar umgesetzt wurden, deutet darauf hin, dass der Meme Coin das Potenzial hat, viral zu gehen.

($DOGE20 Token-Vorverkauf - Quelle: DOGE20-Website)

Da die Gesamtmenge der $DOGE20-Token begrenzt ist und von diesem Angebot auch noch ein Großteil der bisher verkauften Token in den Staking Pool eingebracht wurde, kommt es zu einer weiteren Verknappung, während die Nachfrage derzeit alle Erwartungen übertrifft. Nicht oft kommt es vor, dass ein Coin in so kurzer Zeit knapp 8 Millionen Dollar umsetzt, weshalb bereits spekuliert wird, ob es sich bei $DOGE20 um den nächsten Milliarden Dollar Meme Coin handeln könnte. Sollt es dazu kommen, würde das für frühe Käufer Renditen von tausenden Prozent bedeuten.

