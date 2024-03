München (ots) -Der "Hauptrunden-Meister" Bremerhaven zieht ins Halbfinale ein - das erste in der Vereinsgeschichte der Fischtowns: nach dem 3:1-Sieg beim bisherigen Vize-Meister Ingolstadt schaffen die Norddeutschen einen "Sweep", dem 4:0-Gesamtsieg einer Serie. Weiter geht es für Bremerhaven am Ostermontag um 14 Uhr - live bei MagentaSport. Gegner offen, der scheint dem Fischtown-Chef Alfred Prey auch egal zu sein: "Wir haben vor keinem Angst! Wir stehen nun verdient dort, wovon wir immer geträumt haben." Erfolgstrainer Thomas Popiesch ist von seinem Team "immer wieder überrascht. Die Jungs sollen nun auf der Heimfahrt ruhig feiern, einen Feierbefehl wird es von mir aber nicht geben." Immer besser in Form kommen auch die Eisbären Berlin: Nach dem 3:1-Sieg in Mannheim steht es auch in der Serie 3:1 für die Eisbären - am Dienstag können die Berliner daheim alles klarmachen und ins Halbfinale einziehen. Die Adler lassen in einem starken Spiel allerbeste Chancen liegen. Daniel Fischbuch will nun in Berlin "schießen, schießen und noch mehr schießen", um das Aus zu vermeiden. Tatsächlich entscheiden in dem Duell Eisbären gegen Adler Nuancen, findet Mannheims Coach Dallas Eakins: "Aktuell ist es eine echte Schlacht, diesen Extrazentimeter auf das Eis zu bekommen!" Sein Berliner Trainer-Kollege Serge Aubin kann sich in der Serie gegen Mannheim auf seinen Führungsspieler Kai Wissmann verlassen: "Kai Wissmann spielt viel erwachsener. Er glänzt nicht nur offensiv, sondern erfüllt zunächst auch seine Defensivaufgaben exzellent." Auch Meister München schafft einen "Sweep" gegen Wolfsburg. Trainer Toni Söderholm ist erleichtert: "Die Pause tut uns jetzt gut. Das hat auch mental Kraft gekostet. Wir gehen mit einem guten Gefühl in die nächste Runde." Straubing siegt in Schwenningen, gleicht in der Serie aus und wird somit auch am Donnerstag im 6. Viertelfinale spielen.Nachfolgend als Clips: die Stimmen und Höhepunkte vom Sonntag in der 4. Runde der Viertelfinals in der PENNY DEL - bei Verwendung bitte die Quelle MagentaSport benennen. Morgen gibt's ab 19.30 Uhr "Die Eishockey Show" mit Constantin Braun als Studio-Gast. Die Viertelfinal-Serie wird am Dienstag fortgesetzt, 26.3., ab 19 Uhr - exklusiv bei MagentaSport mit Berlin gegen Mannheim sowie Straubing gegen Schwenningen.EHC Red Bull München - Grizzlys Wolfsburg 2:1 (Serie-Endstand: 4:0)Die 6. Niederlage in Serie besiegelt für die Grizzlys das Saisonaus. München dreht das Spiel und zieht als 2. Team nach Bremerhaven mit einem Sweep ins Halbfinale ein. Weiter geht es für München mit einem Auswärtsspiel am Ostermontag!Alle Tore in einem Clip:https://www.clipro.tv/player?publishJobID=V2ZETGhqZnQ0WFZTcVNsWXFMZVk1S2pmN3ZFWjdkNzlNUXhRdDllZ3lFWT0=Toni Söderholm, Trainer Red Bull München, braucht nun wieder Energie: "Es war von uns läuferisch diesmal ein schwieriges Spiel. Aber ich muss sagen: Wie wir vom 0:1 zurückkommen, das ist sehr stark. Wir waren in der Serie von Spiel 1 an sehr fokussiert. Die Pause tut uns jetzt gut. Das hat auch mental Kraft gekostet. Wir gehen mit einem guten Gefühl in die nächste Runde." Der Link zum Clip:https://www.clipro.tv/player?publishJobID=NGlwSkM2VnNLSHBYam9JT3VYTitXODZ5eE8xOC9DWnIrQlNPanlnR092Yz0=Filip Varecjka, Siegtorschütze von Red Bull München, freut die Steigerung der Münchner in den Playoffs: "Die ersten beiden Spiele der Serie waren entscheidend. Da haben wir gezeigt, dass Wolfsburg nicht mehr herkommen braucht. Wir haben solide gespielt und verdient gewonnen. Wir haben nun ein gutes Gefühl. Wii haben uns im Vergleich zur Saison um drei Stufen gesteigert. Es stimmt einfach alles besser. Wir haben keine Downs mehr." Der Link zum Clip:https://www.clipro.tv/player?publishJobID=SzVhWndCRGVhcVVQN2dFL1AyVHczYWYzUWV5cnpxWi9wTW9zU1l4d2Nqcz0=Maximilian Kastner, EHC Red Bull München, strotzt schon vor der Partie vor Selbstbewusstsein: "Wir mussten für die Playoffs definitiv etwas ändern an unserer Spielweise. Wir haben unser Playoff-Eishockey nun gefunden. Wir haben in dieser Saison nicht den Heimvorteil, das ist der Unterschied zum Meisterjahr. Wenn wir unser Spiel zu 100 Prozent zeigen, dann sind wir Titelfavorit." Der Link zum Clip:https://www.clipro.tv/player?publishJobID=NHNWdDFYd0dKNFZMT3JHc3pSVGExTDlLanVZcmhRQ2ZjWUxYU3UrVzBYST0=Mike Stewart, Trainer Grizzlys Wolfsburg, blickt versöhnlich auf das Playoff-Aus in München: "Über die ganze Saison haben wir viel erreicht. Wir sind jetzt sehr enttäuscht. Unser Kader ist durch die vielen Verletzungen ausgedünnt. Das Scheibenglück hat uns gefehlt und wir hatten mit München einen Topgegner. Ich weiß, wie hart meine Mannschaft arbeitet. Unser Einsatz war immer in Ordnung."Der Link zum Clip:https://www.clipro.tv/player?publishJobID=UDdmc1ErRmM5Z1dlbmRYN21DMFJiMGV6Qm5rN3VVNVpGeW1PSTlkZTFDWT0=Wolfsburg hat noch keine Lust aufs Saisonende: Gerrit Fauser trifft zum 1:0 in München.Der Link zum Clip:https://www.clipro.tv/player?publishJobID=cHRUa3ZlYzNwVWpwanptbmhYTFlhMHd1TGdmMmVKMU5jY3FMRkQ5L00rZz0=Filip Varecjka hat noch weniger Lust auf ein 5. Playoff-Duell mit Wolfsburg. Er trifft zum 2:1, München dreht das Spiel. Der Link zum Clip:https://www.clipro.tv/player?publishJobID=SEZGT2ZlNWRNY3hZTGxwc0ZoWk9uWjgvOWo1SG9EenNCb2xjZC8ySlRIMD0=Adler Mannheim - Eisbären Berlin 1:3 (Serie 1:3)Nach dem 3. Sieg in Serie steht Berlin vor dem Einzug ins Halbfinale: 21 von 28 Saisonspielen hat Berlin nun in dieser Saison auswärts gewonnen. Nun können die Eisbären gegen Mannheim am Dienstag vor heimischer Kulisse den Sack in der Serie zumachen.Alle Tore in einem Clip:https://www.clipro.tv/player?publishJobID=Qy81bGd4cFBiUXFZamJmMWZkcHZKZm9sTkJZYWNJNW9obFhmWXNnU3JnQT0=Daniel Fischbuch, Adler Mannheim, greift vor der Partie am Dienstag im Berlin zum Klassiker "Viel, hilft viel": "Wir müssen das hinnehmen. Wir haben einige Chancen kreiert. Das nächste Spiel wird kommen und das werden wir holen. Das Mittel: Schießen, schießen und noch mehr schießen." Der Link zum Clip:https://www.clipro.tv/player?publishJobID=SEVmRlQyYUQwNXhuUE53RHN6QUNYc3BUdUZkWHRTbWUyaDgxbThNMVJSWT0=Dallas Eakins, Trainer Adler Mannheim, erklärt den Ritt auf der Rasierklinge in der engen Serie gegen Berlin: "Der Unterschied zwischen Sieg und Niederlage ist dünn wie eine Rasierklinge. Es kommt auf eine gute Torwartleistung oder einen unglücklichen Pfostentreffer in dieser Serie an. Aktuell ist es eine echte Schlacht, diesen Extrazentimeter auf das Eis zu bekommen!"Der Link zum Clip:https://www.clipro.tv/player?publishJobID=QzJFZHpic3JmMUJuZXE0STRKeHd2Z3BiWGJKQ2hseStXYmRBUlJVOVZCaz0=Tobias Eder, Torschütze zum 2:1 für Berlin, hört seine Mitspieler gern schreien. Dass sein Schuss drin war, hat er erstmal gar nicht mitgekriegt: "Mannheim hat uns enorm unter Druck gesetzt. Wir sind bis aufs Gegentor sehr gut gestanden. Jake Hildebrand war einfach unglaublich. Ich habe bei meinem 2:1 gar nicht gesehen, ob der Schuss drin war. Ty Ronning hat dann zu Schreien angefangen. Der letzte Sieg ist der schwierigste. Das werden am Dienstag noch einmal harte sechzig Minuten." Der Link zum Clip:https://www.clipro.tv/player?publishJobID=eGdtM2VXakRPYnF0dDVCSjFkeGhrSzl2OFNiT2t6enZTQ0RmL1NHZFBvTT0=Serge Aubin, Trainer Eisbären Berlin, kann sich in der Serie gegen Mannheim auf seinen Führungsspieler Kai Wissmann verlassen: "Hier spielen 2 gute Teams gegeneinander, es geht um Zentimeter. Wir haben eine lange Serie erwartet und das scheint uns bevorzustehen. Kai Wissmann spielt viel erwachsener. Er glänzt nicht nur offensiv, sondern erfüllt zunächst auch seine Defensivaufgaben exzellent."Der Link zum Clip:https://www.clipro.tv/player?publishJobID=c1haTEpvamxUajl0WndTV3hZVCszUVdOemM2ZUtPOXBycGI2VFRNWDBxZz0=Eiskalte Eisbären - die erste große Chance nutzt der Berliner Marcel Noebels zum 1:0 in Mannheim.Der Link zum Clip:https://www.clipro.tv/player?publishJobID=b1l0Slh5VEZZQkh5MloyWWhxYmo5TzM4aFBHYTlaKytxM1ZIVEYxZjNKRT0="Irgendwas Geniales muss her" - Mannheims Markus Hännikäinen hört auf MagentaSport und legt Jordan Szwarz das 1:1 gegen Berlin auf.Der Link zum Clip:https://www.clipro.tv/player?publishJobID=MmV2REp1NnhVSzM4Ky9wSTRtMzh4cHUrOTd6TWZrOVlXMDhENTJoU3VEdz0=Diese Strafe wird teuer: Matthias Plachta kassiert kurz vor Ende beim Stand von 1:1 die 2-Minuten-Strafe. Der Link zum Clip:https://www.clipro.tv/player?publishJobID=WGJDOGtwbjlVUVRJS2VEcDQyRmFRNzNGRkJPSTYzU0ZpQzFkcysvSVBPdz0=Die Eisbären finden eine Antwort: Chance für Mannheim in Unterzahl, dann folgt der 2:1-Strahl von Tobias Eder für Berlin! Der Link zum Clip:https://www.clipro.tv/player?publishJobID=ZUNmNlNmRkZlWitURVpHQ3c3LzQ0UzNicThlV3Z5cXFja244dVUxRUl1ST0=Manuel Wiederer zündet für die Berlin die Rakete: 3:1 - die Entscheidung in Mannheim!Der Link zum Clip:https://www.clipro.tv/player?publishJobID=YnZZWE9iekFwbXord2pDRXFqWlBqSG11UU5sS01BVnBSZm8vVm5FdnBNTT0=Auf ihn können sich die Eisbären verlassen: Berlins Torhüter Jake Hildebrand spielt gegen Mannheim eine starke Serie. Der Link zum Clip:https://www.clipro.tv/player?publishJobID=TzhmOU44YnB2K2dUNkp6U2ZTM09GamdzZG8wRmdycFlnYU81Rnk2Tjcvaz0=Nett geht anders: Leon Bergmann wird nach dem Jubel in Spiel 2 in Mannheim gar nicht herzlich empfangen. Das gilt auf den Rängen wie auf dem Platz. Die Links zu den Clips:https://www.clipro.tv/player?publishJobID=U0ZQRU5DV2NXSUt2eTNBRDExeFBnUWtFdXZhckR5SHlGWUtNbEhMUWVCYz0=https://www.clipro.tv/player?publishJobID=eXprSk5TWlFiWWowQ2dDbHpzUW1wcmM3Y01lYkxsVldGZDV6M2JlU1B4Zz0=ERC Ingolstadt - Fischtown Pinguins Bremerhaven 1:3 (Serie Endstand: 0:4)Bremerhaven zieht erstmals in Halbfinale ein, weil der ERC Ingolstadt in seinem 150. Playoff-Spiel zu lang auf ein Tor warten muss. Alle Tore in einem Clip:https://www.clipro.tv/player?publishJobID=QS92VE5HY3FyVFRnOWptYlp3K3h4bGZZZlczTGc2TEFtZHZRMmplMnJRST0=Fischtown-Boss Alfred Prey verneigt sich vor dem Team und kennt keine Angst vor der nächsten Runde: "Ich bin überglücklich und sprachlos. Es war immer mein Traum mit den Fischtown Pinguins das Halbfinale der DEL zu erreichen. Ich muss mich vor der Mannschaft verneigen. Wir stehen nun verdient dort, wovon wir immer geträumt haben. Wir sind ein wirkliches Kollektiv und haben ein unglaubliches Trainerteam. Es passt alles zusammen. Wir haben nun am Ostermontag vor niemand Angst"Der Link zum Clip:https://www.clipro.tv/player?publishJobID=eE5OZ29MRDloZy9neTg5RU1Jb2d2QUtrcEM0L2gyR3ZNbS9OdDhYb1J3az0=Thomas Popiesch, Trainer Fischtown Pinguins, lässt sich feiern und bleibt fokussiert: "Es ist immer wieder ein neuer Schritt. Die Organisation überrascht immer wieder. Wir waren in der Serie kompakt und diszipliniert. Wir müssen einfach unsere Spielweise behalten. Die Jungs sollen nun auf der Heimfahrt ruhig feiern, einen Feierbefehl wird es von mir aber nicht geben." Der Link zum Clip:https://www.clipro.tv/player?publishJobID=djNtZE9xbm82dWFBbFFUTW96amt2emdJdTBPeURXZVlxSWcwSmYyanZFST0=Mark French, Trainer ERC Ingolstadt, lobt die Moral seiner Mannschaft: "Wir haben hart gekämpft. Ich war stolz bis zum Schluss. Ich dachte wir hatten vor dem Spiel 1 trotz der Niederlage ein kleines Momentum und haben dann die Führung abgegeben. Das war der Knackpunkt. Wir müssen nun in aller Ruhe schauen, warum wir in dieser Saison so inkonstant waren." Der Link zum Clip:https://www.clipro.tv/player?publishJobID=OVFNNWdxaWhmRTNEeVNCQTVSRGN5NmVIMDV0SjdUK21Pd1RVTnJKNFIrYz0=Fabio Wagner, ERC Ingolstadt, findet auch nach dem 0:4 Playoff-Aus keine Antwort auf Bremerhaven: "Wir waren gut im Spiel drin. Das war ein enges Spiel, haben uns schwer getan, Chancen zu erarbeiten. Wir haben keinen Weg gefunden, Spiele zu gewinnen in dieser Serie. Bremerhaven hat sehr stark gespielt. Glückwunsch! Es waren mehrere Situationen wie bei unserer Führung in Spiel 2." Der Link zum Clip:https://www.clipro.tv/player?publishJobID=RHo3ZnArK0EvNVplY1JaMnAycnV4S09HM0VISWxmNk5PYW9qTDBiWEJ6Zz0=Markus Vikingstad gibt mit dem 1:0 gegen Ingolstadt früh die Richtung der Pinguine vor. Für Bremerhaven heißt der nächste Ankerpunkt: Halbfinale!Der Link zum Clip:https://www.clipro.tv/player?publishJobID=L2xqZXc2K3UyV2pBVXRZV29ER3BCanRZblVMTEJ3dFFSMDhRSGZQQ2FXST0=Ingolstadts Playoff-Schreck Ross Mauermann macht das vierte Tor in der Serie - Bremerhaven führt 2:0.Der Link zum Clip:https://www.clipro.tv/player?publishJobID=ZDBxYTdHb1M1VFN4WjViSjFJVndPRkJ0aTRRMzF6Nm5EMnk3andPbHlFZz0=Schwenninger Wild Wings - Straubing Tigers 1:5 (Serie: 2:2)Straubing hat sich viel vorgenommen nach zuletzt 2 Pleiten, führt schnell 3:0, die heimstarken Schwenninger werden düpiert. Etwas härter formuliert es Phil Hungerecker von den Wild Wings: "Wir waren einfach out of work. Straubing hat viel härter gearbeitet...Im Moment sag' ich nix, weil...Ich sag dazu nix." Moderator Sascha Bandermann sagt: "Ich habe doch noch gar nix gefragt!" Hungerecker antwortet: "Kann sein, dass du fragst, aber ich sag' dazu nix. Das ist eine...Frechheit! Eine ganze Halle steht hinter uns. Wir wollen eigentlich komplett Gas geben, aber - ich sag nix!"Der Link zum "Ich sag' nix-Interview": clipro.tv/player?publishJobID=cXdjVHRoYjhtOXJVMzdEYTdhN3o3ZnZTUjJLUG05c000K21MNzdjK2dvaz0=Tom Pokel, Trainer Straubing, war stinksauer nach den letzten beiden Niederlagen und schaut selbst nach dem 5:1 unwesentlich weniger grimmig: "Wir hatten darüber gesprochen: wir machen einen Switch und wir haben dieses Switch-Spiel für uns entschieden. Wir wollen dieses Momentum jetzt mitnehmen in unser Stadion in Straubing." Die DEL-Playoffs komplett live bei MagentaSportViertelfinal-SerieSpiel 5Dienstag, 26.03.24Ab 19 Uhr: Eisbären Berlin - Adler Mannheim, Straubing Tigers - Schwenninger Wild Wings