Stacks Kurs Prognose: STX steigt im nächsten Bull-Run um 178 % bis 2.208 %

Bisher wurde Bitcoin primär als Wertspeicher angesehen. Allerdings wandelt sich das Bild der führenden Kryptowährung immer mehr. Denn seit dem Erfolg der Bitcoin Ordinals und BRC-20-Token sowie ihrem möglichen Verbot entwickeln sich immer mehr Layer-2-Lösung für den Marktführer. Einige erwarten sogar, dass es einer der führenden Narrative sein wird, der den Markt im Jahr 2024 und darüber hinaus maßgebend prägt. In diesem Bereich hat sich Stacks aktuell zu einer der führenden Lösung entwickelt. Lesen Sie jetzt die folgende Stacks Kurs Prognose, um alles über sein Kurspotenzial im Vergleich zu anderen Layer-2-Lösungen zu erfahren!

Stacks Kurs Prognose

Laut der Ansicht von Catrina Wang von Portal Ventures kommen die Ethereum-Layer-2s auf rund 10 % der Marktkapitalisierung von Ethereum. Unter der Annahme, dass sich die Bewertung von Bitcoin während dieser Rallye verdoppelt und es insgesamt fünf Layer-2-Lösungen gibt, kann Stacks laut ihr auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 49 Mrd. USD kommen.

Aktuell hat Stacks jedoch nur eine vollständig verwässerte Marktkapitalisierung von rund 6,67 Mrd. USD. Bei dem prognostizierten Wachstum würde dies einem Anstieg um 635 % und einem Kurs von 26,97 USD entsprechen.

Anteil der gesamten Marktkapitalisierung der führenden Ethereum-Layer-2s ohne kleinere Netzwerke - Quelle: Daten von CoinGecko

Betrachtet man hingegen die Aufteilung der Marktkapitalisierung, so ist Polygon mit 41 % führenden, gefolgt von Arbitrum mit 19 % und Optimism mit 16 %. Beim TVL machen sogar nur zwei Layer-2-Lösungen den Großteil des Marktes aus. So kommt Arbitrum One auf 44,10 % des TVL und OP Mainnet auf 21,58 %.

Prozentualer Anteil der Ethereum-Layer-2-Netzwerke - Quelle: L2Beat.com

Im Falle von Bitcoin fällt die Aufteilung der Marktkapitalisierung noch wesentlich extremer aus. Dabei macht Stacks 5,2 Mrd. USD und somit 95 % des Marktanteils aus, während Rootstock mit 0,26 Mrd. USD und SatoshiVM mit 0,05 Mrd. USD weit dahinter liegen. In Bezug auf TVL führt Rootstock mit 43,03 %, dicht gefolgt von Stacks mit 39,02 %.

TVL der Bitcoin-Layer-2s - Quelle: DeFiLlama

Sofern die Konkurrenz des Bitcoin-Layer-2-Marktes nicht aufholt, könnten sogar noch wesentlich höhere Bewertungen möglich werden. Sollte Stacks weiterhin 39 % halten können, wie es auch bei Polygon der Fall ist, entspräche dies einer Marktkapitalisierung von 97,5 Mrd. USD und einem Anstieg von 1.775 %.

Bewertung von Stacks basierend auf dem Anteil der Marktkapitalisierung der Ethereum-Layer-2s

Einen anderen Bewertungsansatz für Stacks hat Cosmo Jiang von Pantera aufgezeigt. Sollte Stacks nur 1 % der Marktkapitalisierung von Bitcoin erreichen, entspräche dies einem Preis von 8,29 USD und einem Anstieg von 178 %. Kommt er hingegen auf die Bewertungen der Ethereum-Layer-2s, ist noch wesentlich mehr möglich.

Denn Arbitrum macht rund 4,8 % der Marktkapitalisierung von Ethereum aus, was auf Stacks übertragen einem Kurs von 39,86 USD und einem Anstieg von 1.237 % gleichkäme. Orientiert man sich hingegen an Polygon, das 2,5 % der Marktkapitalisierung von Ethereum hat, wäre es ein Preis von 20,75 USD und ein Kursplus von 596 %.

Geht man hingegen während der nächsten Rallye von einem Anstieg der Marktkapitalisierung von Bitcoin auf 2,5 Bil. USD aus, dann würde es im Falle von 4,8 % 120 Mrd. USD sowie einem Preis von 84,70 USD und einem Kursplus von 2.208 % gleichkommen. Im Falle von 2,5 % der Marktkapitalisierung wären es 62,5 Mrd. USD, ein Kurs von 44,11 USD und ein Plus von 1.102 %.

Was ist Stacks?

Bei Stacks handelt es sich um eine Skalierungslösung für Bitcoin, mit welcher die Geschwindigkeit erhöht und die Kosten gesenkt werden können. Ebenso werden mithilfe der Layer-2 die Funktionalitäten von Bitcoin um Smart Contracts und DApps erweitert.

Dabei nutzt Stacks eigenen Nodes, ein eigenes Netzwerk, einen eigenen Konsensmechanismus, eigene Miner und einen eigenen Coin. Zudem ist der Token nicht an den Bitcoin gebunden.

Zwischen dem 15. und 29. April wird das Nakamoto-Upgrade eingeführt, welches verschiedene Vorteile mit sich bringen soll. Dazu gehören ein höherer Transaktionsdurchsatz und eine 100-prozentige Bitcoin-Finalität. Mithilfe von Nakamoto wird dabei die Zeit für die Transaktionsbestätigungen von Minuten auf Sekunden reduziert.

Ebenso soll damit verhindert werden, dass Bitcoin-Miner das Stacks-Mining dominieren können. Denn nun müssen sie eine wettbewerbsfähige Menge an Bitcoin investieren, um Belohnungen in Stacks zu erhalten.

