Bernd Wünsche (Gurupress.de) - Nio möchte nach den jüngeren Nachrichten zusammen mit CATL eine langlebige Batterielösung entwickeln. Diese vermeintlich gute Botschaft ist an den Börsen weniger gut angekommen. Die Notierungen haben auch am Freitag mit dem Minus von -1,7 % den Bogen nach unten eingeschlagen. Nio notiert so tief wie lange nicht, jedenfalls "fast". 4,46 Euro wären der Tiefpunkt. Nun ist [...]

Den vollständigen Artikel lesen ...