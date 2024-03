Information ist der nötige Sauerstoff für die Kapitalmärkte. Mit steigender Inflation, geopolitischen Unsicherheiten und unterbrochenen Lieferketten ist internationale Vernetzung wichtiger denn je. Denn die Welt befindet sich derzeit in der De-Globalisierung, zeigte doch die Abhängigkeit von fernen Zulieferern die Verletzlichkeit der industriellen Geschäftsmodelle. Wer heute größere Mengen an Roh- und Betriebsstoffen einkauft, sucht verlässliche Partner und sichere Transportwege. Das australische Unternehmen Aspermont sitzt auf einer Historie von 560 Jahren und baut seit einigen Jahren aktiv an seinem Netzwerk aus Entscheidern. Dabei sammelt man wichtige Brancheninformationen aus den Sektoren Industrie und Rohstoffe. Der Geschäftsansatz zeigt sich in einer veränderten Welt nun als Blockbuster. Aspermont zeigt mit der Veröffentlichtung der 2023er Zahlen wichtige fundamentale Veränderungen für die Zukunft. Der Wandel hat begonnen und es geht schnell!

