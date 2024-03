News von Trading-Treff.de DAX Wochenstart mit Schwung an Rekorden. Eine schwächere Wall Street muss verarbeitet werden in den Tradingideen zum 25.03.2024 Hält die DAX-Rekordlaune an? Mein Sonntagsvideo habe ich hier verankert: Der FED-Effekt war wohl der wichtigste Impulsgeber der Vorwoche. Er ließ den DAX direkt von der 18.000er-Region abkoppeln und erzeugte damit 3 Tage in Folge neue Allzeithochs. In der Morgenanalyse vom 21.03.2024 war dieser ...

Den vollständigen Artikel lesen ...