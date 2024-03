FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach seiner siebenwöchigen Rekordrally dürfte der Dax auch mit einem leichten Plus in die verkürzte Handelswoche vor Ostern starten. Der Broker IG taxierte den Dax rund zwei Stunden vor dem Xetra-Start 0,1 Prozent höher auf 18 231 Punkte. Bei knapp 18 226 Punkten hatte er am Freitag einen weiteren Höchststand erreicht und damit seinen Zuwachs 2024 auf fast 9 Prozent ausgebaut. Diese Woche wird nur bis zum Gründonnerstag gehandelt. Am Karfreitag bleiben die Börsen feiertagsbedingt geschlossen./ag/zb/jha/