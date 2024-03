© Foto: Chip_East - picture-alliance/ dpa



Laut eines von der Financial Times am Sonntag veröffentlichten Berichtes hat die chinesische Regierung einen Leitfaden implementiert, der es künftig untersagt, von AMD und Intel hergestellte Prozessoren zu verwenden.Nutzungsverbot für AMD, Intel und Microsoft Das Verbot soll dabei nicht nur die Nutzung in Regierungs- und Behördengeräten, sowie Serverzentren, auf denen offizielle Daten gespeichert werden, umfassen, sondern auch privat genutzte Geräte. Gleichzeitig sollen von Microsoft entwickelte Betriebssysteme und Office-Anwendungen schrittweise durch Eigenentwicklungen ersetzt werden. Das soll laut der Financial Times auch für im Ausland entwickelte Datenbanken-Software gelten. Mit der …