Pliezhausen, 25.03.2024. DATAGROUP (WKN A0JC8S) gibt die Übernahme des IT- Consultingdienstleisters ISC Innovative Systems Consulting AG bekannt. Mit dem Erwerb stärkt DATAGROUP ihre Expertise im SAP-Bereich und gewinnt weiter Präsenz im süddeutschen Raum hinzu. ISC ist bereits die dritte Akquisition im aktuellen Geschäftsjahr. ISC wurde im Jahr 1998 gegründet und erwirtschaftete zuletzt einen Jahresumsatz von rund 12,5 Mio. EUR mit niedrig zweistelliger EBIT-Marge. Rund 50 Mitarbeitende an den Standorten Rosenheim und Montabaur erbringen Beratungsleistungen und IT-Services für mittelständische Unternehmen rund um SAP. ISC ist spezialisiert auf S/4 HANA-Transformationen, SAP-Implementierung, Value Added Reselling von SAP-Lizenzen sowie die Entwicklung individueller cloudbasierter SAP-Lösungen. Durch die Übernahme von ISC kann DATAGROUP ihre Position im wachsenden SAP-Beratungs- und Dienstleistungsmarkt weiter ausbauen. Der Gründer und Vorstand des Unternehmens, Peter Heinold, wird auch nach der Übernahme durch DATAGROUP im Management an Bord bleiben und dort für die Weiterentwicklung des SAP-Bereichs mitverantwortlich zeichnen. Das Closing der Transaktion wird im dritten Quartal des laufenden Geschäftsjahres erwartet. "Die ISC AG ist ein toller Zuwachs für die ‚DATAGROUP-Familie' und stärkt unsere Position als einer der führenden IT-Dienstleister in Deutschland. Das ISC Expert*innen-Team mit seiner umfassenden Erfahrung und seinem Fachwissen ergänzt und erweitert unser Leistungsangebot im Bereich hochwertiger SAP-Beratung und Services sehr gut", so Andreas Baresel, Vorstandsvorsitzender von DATAGROUP. "Die breite Kundenbasis im süddeutschen Raum bietet zudem interessante Möglichkeiten für Cross- und Upselling aus unserem Full-Service-Portfolio CORBOX." "Durch die Zugehörigkeit zu DATAGROUP können wir nun ein noch umfassenderes und vielfältigeres IT-Service-Portfolio anbieten und unseren Kunden so einen deutlichen Mehrwert bieten", so Peter Heinold. "Auch für unsere Mitarbeitenden ergeben sich interessante Perspektiven." Für DATAGROUP ist der Erwerb die 34. Übernahme seit dem Börsengang 2006 und nach conplus und iT TOTAL bereits die dritte im aktuellen Geschäftsjahr 2023/2024. DATAGROUP ist sehr erfahren bei der Eingliederung und Weiterentwicklung von IT-Dienstleistern und plant, den anorganischen Wachstumskurs durch weitere Unternehmenszukäufe fortzusetzen. DATAGROUP sondiert hierbei den Markt systematisch. Dabei sind bspw. regionale Systemhäuser auf dem Weg zum IT-Service-Provider wie iT TOTAL attraktiv. Aber auch Unternehmen, die das CORBOX-Kerngeschäft stärken, eine hohe Digitalisierungskompetenz mitbringen oder IT-Dienstleister im KMU-Zielkundenmarkt wie conplus sind von Interesse.

Über DATAGROUP

DATAGROUP ist eines der führenden deutschen IT-Service-Unternehmen. Rund 3.500 Mitarbeiter*innen an Standorten in ganz Deutschland konzipieren, implementieren und betreiben IT-Infrastrukturen und Business-Applikationen. Mit ihrem Produkt CORBOX ist DATAGROUP ein Full-Service-Provider und betreut für mittelständische und große Unternehmen sowie öffentliche Auftraggeber deren IT-Arbeitsplätze weltweit. DATAGROUP wächst organisch und durch Zukäufe. Die Akquisitionsstrategie zeichnet sich vor allem durch eine optimale Eingliederung der neuen Unternehmen aus. Durch ihre "buy and turn around"- bzw. "buy and build"-Strategie nimmt DATAGROUP aktiv am Konsolidierungsprozess teil.

www.datagroup.de Investor*innenkontakt

Anke Banaschewski

Investor Relations

anke.banaschewski@datagroup.de Pressekontakt

Sarah Berger-Niemann

Unternehmenskommunikation

presse@datagroup.de



