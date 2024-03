LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für die Aktien von TAG Immobilien zwar von 8 auf 11,30 Euro angehoben, die Papiere aber von "Overweight" auf "Equal Weight" abgestuft. Analyst Paul May begründet dies in seiner am Montag vorliegenden Studie zur deutschen Wohnimmobilienbranche mit der überdurchschnittlichen Kursentwicklung der TAG-Aktien und der vergleichsweise geringeren AFFO-Rendite (Adjusted Funds From Operations). Den Sektor sieht May insgesamt skeptisch./ag/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 22.03.2024 / 19:39 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.03.2024 / 04:00 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0008303504

