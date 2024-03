Die Aktie des Immobilienverwalters Patrizia (WKN: PAT1AG) notiert aktuell bei 8,50 €. Seit Jahresanfang pendelt sie seitwärts in einer Range von 7,20 € bis 8,60 €. Nach dem starken Abwärtstrend seit Ende 2021 könnte das die erwartete Bodenbildung sein. Ist also jetzt der Zeitpunkt günstig für einen Einstieg? Patrizia vorgestellt Die in Augsburg ansässige Patrizia SE ist ein unabhängiger globaler Verwalter von Investments und Infrastruktur. Das verwaltete ...

