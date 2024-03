In den vergangenen fünf Jahren hat sich der Kurs der Microsoft-Aktie beinahe vervierfacht. Und nachdem die Aktie in der vergangenen Woche aus einer kurzfristigen Seitwärts-Range nach oben ausbrach, wirkt es, als könne sie auch weiterhin nichts stoppen. Ist das so?

Den vollständigen Artikel lesen ...