Solana erholt sich: Folgt im April eine Rallye auf 300 Dollar?

Die Korrektur am Kryptomarkt scheint langsam in Vergessenheit zu geraten. Nachdem der Bitcoin-Kurs von 73.500 Dollar auf rund 60.000 Dollar gefallen ist und auch die meisten Altcoins mit nach unten gerissen wurden, sieht es heute wieder ganz anders aus. Die digitale Leitwährung notiert bei rund 67.500 Dollar und ein Blick auf die Top 100 der größten Kryptowährungen nach Marktkapitalisierung zeigt überwiegend Gewinne. Dabei gehört Solana einmal mehr zu den großen Gewinnern. Folgt nun ein neues Allzeithoch?

Solana: 300 Dollar Kursziel voraus?

Solana (SOL) scheint seine Rallye wieder fortzusetzen. Zwar hat der Kurs im Jahr 2021 schon bei 260 Dollar gelegen, allerdings wurde heuer mit einem Hoch von 209 Dollar längst ein neues Allzeithoch in Bezug auf die Marktkapitalisierung erreicht, da inzwischen mehr SOL als damals in Umlauf sind. Nach einer Korrektur auf 165 Dollar geht es nun mit einem Plus von mehr als 7 % wieder bergauf.

(SOL Kursentwicklung in den letzten 24 Stunden - Quelle: Coinmarketcap)

Auch wenn eine Rallye auf 300 Dollar ein neues Allzeithoch bedeuten würde, deutet derzeit einiges darauf hin, dass eine solche Entwicklung schon in den nächsten Wochen denkbar ist. Schaut man sich die Zahlen an, überzeugt die Highspeed Blockchain auf ganzer Linie. Egal ob die täglich aktiven Wallets, das dApp Volumen oder die Anzahl der Transaktionen - das Solana-Ökosystem wächst Woche für Woche und hängt die meisten anderen Blockchains ab. Schnelle Transaktionen bei niedrigen Gebühren werden für User immer wichtiger, sodass sich Solana immer mehr Marktanteile von Ethereum sichern kann.

(Solana On-Chain-Daten - Quelle: dappradar)

Neben der Tatsache, dass Solana schneller und günstiger ist als Ethereum, tragen auch immer mehr extrem gehypte Projekte innerhalb des Ökosystems dazu bei, dass Transaktionen, Volumen und täglich aktive Wallets steigen.

Solana-Ökosystem wächst

Seit BONK als erster Solana-basierter Meme Coin den Anstieg auf über eine Milliarde Dollar geschafft hat, hat es nicht lange gedauert, bis sich der Hype um Meme Coins komplett auf Solana verlagert hat. Seitdem ist auch Dogwifhat und Book of Meme ein solcher Anstieg gelungen, wobei es bei BOME gerade einmal zwei Tage gedauert hat, bis die Milliarden Dollar Marke geknackt wurde. WIF gehört auch heute wieder zu den Top Gainern mit einem Plus von mehr als 23 %.

(Top Gainer unter den 100 größten Kryptowährungen - Quelle: Coinmarketcap)

Der Anstieg von drei Meme Coins, die auf Solana basieren und eine Bewertung von über einer Milliarde Dollar erreicht haben, hat dafür gesorgt, dass immer mehr Entwickler und Trader auf Solana setzen, weshalb Meme Coins hier auch in Zukunft extrem hohe Renditen einbringen können. Neben $SMOG, der mit einem Anstieg auf fast 300 Millionen Dollar kürzlich für Aufsehen gesorgt hat und schon bald von Binance gelistet werden könnte, scheint sich derzeit auch beim neuen Dogwifcat ($DWIFC) eine neue Einstiegsgelegenheit zu bieten.

Jetzt mehr über Dogwifcat erfahren.

Neue Einstiegsmöglichkeit bei Dogwifcat?

Wer sich mit Meme Coins befasst weiß, dass Korrekturen um 50 - 80 % nach einem Anstieg um tausende Prozent dazu gehören und eine gute Gelegenheit bieten können, nochmal einzusteigen, wenn man den ersten Pump verpasst hat. Dogwifcat ist schon in der ersten Woche auf eine Marktkapitalisierung von rund 30 Millionen Dollar gestiegen und korrigiert seitdem. Dabei ist der Kurs allein in den letzten 24 Stunden um 54 % gefallen, sodass es von hier aus zur Trendwende kommen könnte, da das Team hinter dem Coin in dieser Woche Nachrichten ankündigen dürften, die den Kurs wieder in die Höhe treiben könnten.

(Dogwifcat Kursentwicklung - Quelle: Dextools)

Mit einem kürzlich veröffentlichten Tweet, in dem von "CEX News" gesprochen wird, deuten die Entwickler an, dass das hohe Handelsvolumen seit der Markteinführung das Interesse der einen oder anderen Kryptobörse auf sich gezogen hat. Folgt hier ein Listing auf einer namhaften Exchange, könnte das nicht nur zur Trendwende, sondern zu einem neuen Allzeithoch führen, was vom aktuellen Kursniveau aus ein Plus von mehr als 400 % bedeuten würde.

Jetzt Dogwifcat kaufen.



Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.