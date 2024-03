The following instruments on XETRA do have their first trading 25.03.2024Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 25.03.2024Aktien1 CA03634T1049 AnorTech Inc.2 US7469641051 Q32 Bio Inc.Anleihen/ETF1 US91324PFB31 UnitedHealth Group Inc.2 US91324PFC14 UnitedHealth Group Inc.3 US91324PFD96 UnitedHealth Group Inc.4 DE000DW6AB61 DZ BANK AG5 DE000DW6AB53 DZ BANK AG6 DE000DW6AB46 DZ BANK AG7 DE000A383HC1 Schaeffler AG8 USU59020AA29 Merlin Entertainments Group U.S. Holdings Inc.9 XS2794477518 OP Yrityspankki Oyj10 FR001400P3D4 RCI Banque S.A.11 FR001400P1Y4 Crédit Mutuel Arkéa12 AT0000A3BMD1 Kommunalkredit Austria AG13 FR001400P3E2 RCI Banque S.A.14 US91324PFA57 UnitedHealth Group Inc.15 US91324PEZ18 UnitedHealth Group Inc.16 IE0004YRJHW4 UBS – MSCI Canada ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF17 IE0009WWNY77 UBS – S&P 500 Climate Transition ESG UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc18 IE000S4A5WE2 UBS – S&P 500 Climate Transition ESG UCITS ETF (USD) A-acc