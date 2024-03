Unterföhring (ots) -- Mit Sky Stream wird Fernsehen einfacher und komfortabler als je zuvor- Über die innovative Benutzeroberfläche wird der beste Content intuitiv an einem Ort gebündelt und über das Internet auf jeden Fernseher gebracht - ob Premium-Inhalte von Sky, Free-TV-Sender, Apps oder Content von Streaming-Diensten- Barny Mills, CEO Sky Deutschland: "Sky Stream wird eine zentrale Rolle in unserer Strategie spielen, unser Geschäft weiter auszubauen, indem es die beste Unterhaltung einfach zu unseren Kunden nach Hause bringt und auf Trends in der Fernsehnutzung aufbaut"- Sky Stream kommt im Spätsommer 2024 nach Deutschland, gefolgt von Österreich im Jahr 2025Unterföhring, 25. März 2024 - Sky Deutschland hebt das Fernseherlebnis auf die nächste Stufe. Heutzutage sind Fernsehinhalte über Anbieter hinweg immer fragmentierter, was es für die Konsumenten schwieriger macht, aus diesem vielfältigen Angebot den gewünschten Content zu finden. Die Antwort von Sky auf diese zunehmende Komplexität ist Sky Stream. Das gesamte Sky Stream-Erlebnis zielt darauf ab, den Konsumenten zu helfen, Inhalte, die sie gerne schauen, schnell und einfach zu finden, unabhängig davon, von welchem Anbieter sie kommen und ob sie im Free-TV, bei Sky oder in einer Streaming-App verfügbar sind.Sky Stream ist vollgepackt mit preisgekrönten Entertainment- und Sport-Inhalten, die mittels einer kleinen, handlichen Box über das Internet auf jedem Fernseher gestreamt werden können. Premiuminhalte von Sky zusammen mit attraktiven Partnerangeboten und Free-TV-Sendern machen Fernsehen damit einfacher als je zuvor. Sky Stream vereint lineare Kanäle und Apps sowie die beliebtesten Streaming-Dienste in einem nahtlosen Erlebnis gepaart mit einer intuitiven Benutzeroberfläche und innovativen Funktionen.Barny Mills, CEO von Sky Deutschland: "Wir freuen uns, dass wir Sky Stream nun auch in Deutschland und Österreich anbieten können. Es wird eine zentrale Rolle in unserer Strategie spielen, unser Geschäft weiter auszubauen. Sky Stream bietet ein völlig neuartiges TV-Erlebnis und wird unseren Kunden dabei helfen, Inhalte, die sie lieben, schnell und einfach über Anbieter hinweg zu finden. Unser Fokus bei Sky liegt klar auf den Bedürfnissen unserer Kunden. Genau deshalb investieren wir in Sky Stream und WOW, um das Fernseherlebnis noch einfacher zu machen - mit der Expertise der Sky Group und Stärke des Comcast Ökosystems im Rücken. Dies ist ein aufregendes neues Kapitel, das das Fernseherlebnis unserer Kunden verändern wird."Nach der erfolgreichen Markteinführung in Großbritannien und Irland wird Sky Stream in Deutschland im Spätsommer 2024 und in Österreich ab 2025 verfügbar sein.Weitere Informationen zu Sky Stream werden frühzeitig vor Launch bekanntgegeben.Über Sky Deutschland:Sky Deutschland ist einer der führenden Entertainment-Anbieter in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das Programmangebot besteht aus bestem Live-Sport, exklusiven Serien, neuesten Filmen, vielfältigen Kinderprogrammen, spannenden Dokumentationen und unterhaltsamen Shows - unter anderem Sky Originals (https://www.sky.de/originals). Die Zuschauer können das Programm zuhause und unterwegs über Sky Q und WOW (https://www.wowtv.de/) sehen. Die Entertainment-Plattform Sky Q (https://www.sky.de/produkte/sky-q-157404?wkz=WHPS10&shurl=skyq) bietet alles aus einer Hand: Sky und Free-TV-Sender, tausende Filme und Serien auf Abruf, Mediatheken und viele weitere Apps. Mit WOW streamen Kunden Serien, Filme und Live-Sport räumlich und zeitlich flexibel sowie auf monatlich kündbarer Basis. Sky Deutschland mit Hauptsitz in Unterföhring bei München ist Teil der Comcast Group und gehört zu Europas führendem Medien- und Unterhaltungskonzern Sky.Pressekontakt:Jens BohlExternal CommunicationsTel. +49 (0) 89 9958 6869jens.bohl@sky.detwitter.com/SkyDeutschlandOriginal-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/33221/5742681