Tokio warnt die Spekulanten. Trotz der Zinserhöhung bauen die Hedge Funds ihre Short-Spekulationen gegen den Yen aus. Schlechte Nachrichten für das Silicon Valley. Peking setzt eine Anordnung um, dass amerikanische Prozessoren und Betriebssysteme bei zukünftigen Beschaffungen weitgehend ausgeschlossen werden. Gewinneinbruch bei Adesso. Der Umsatz stieg deutlich, aber das Ergebnis brach um -88 % ein.Asien sieht am Wochenbeginn rot. Nahezu alle Benchmarks in der Region fallen in der ersten Sitzung der Woche. Besonders betroffen sind die chinesischen Onshore-Indizes und ...

