Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Zinssenkungserwartungen haben beiderseits des Atlantiks in der zweiten Hälfte der letzten Woche wieder zugenommen und nicht nur dem Rentenmarkt Schub gegeben, auch dem Aktienmarkt, so die Analysten der Helaba.Volatil, per saldo aber schwächer, habe sich in dieser Phase der Euro gegenüber dem US-Dollar gezeigt. Marktteilnehmer würden der EZB einen aggressiveren Zinssenkungspfad zutrauen als der FED. Angesichts der Stagnation der europäischen Wirtschaft sollte ein solches Szenario zumindest nicht ausgeschlossen werden, auch wenn die Historie nahelege, dass die US-Notenbank in der Regel der Taktgeber sei. ...

