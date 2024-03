Hannover (www.anleihencheck.de) - Die Rentenmärkte zeigten sich zum Wochenausklang freundlich, so die Analysten der Nord LB.Staatsanleihen seien gesucht gewesen, Renditen seien gefallen.Aus Sicht von Bundesbank-Präsident Joachim Nagel sei eine erste EZB-Zinssenkung bis zur Sommerpause sehr wahrscheinlich. Zum Ende der Woche hätten die Spekulationen der Markt-beobachter an Fahrt aufgenommen, ob die EZB analog zur SNB bereits im April mit einer Zinssenkung überraschen könnte. Die letzten Äußerungen Nagels würden dies aber nicht unterstreichen: "Wenn ich das in Wahrscheinlichkeiten ausdrücken würde, dann ist eine Zinssenkung im Juni definitiv wahrscheinlicher als im April." ...

