Ford ergänzt seine besonders familienfreundliche und vielseitig nutzbare Tourneo Connect-Baureihe um eine hochmoderne und in ihrem Segment erste Plug-in-Hybridvariante*. Das Multifunktions-Fahrzeug ermöglicht eine rein elektrische Reichweite ganz ohne lokale Abgasemissionen von bis zu 110 Kilometer(1). Die PHEV-Version des fünfsitzigen Tourneo Connect sowie des Grand Tourneo Connect für bis zu sieben Passagiere rundet die Elektrifizierung der neuen Tourneo-Modellpalette in Europa ab. Sie reicht vom kompakten E-Tourneo Courier (https://media.ford.com/content/fordmedia/feu/de/de/news/2023/05/15/der-neue-vollelektrische-ford-e-tourneo-courier--hoechstmass-an-.html)* für fünf Personen bis hin zum grossen E-Tourneo Custom (https://media.ford.com/content/fordmedia/feu/de/de/news/2023/12/22/noch-wirtschaftlicher-dank-elektroantrieb--neuer-ford-e-transit-.html)* mit acht und dem Tourneo Custom PHEV* mit bis zu neun Sitzplätzen. Der mittelgrosse Tourneo Connect PHEV kommt voraussichtlich noch im vierten Quartal dieses Jahres auf den Markt. Bestellungen nehmen die Ford-Partner bereits ab Sommer 2024 entgegen.



