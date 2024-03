Apple setzt künftig auf die künstliche Intelligenz des chinesischen Internetriesen für seine Produkte in China, was zu einem Kursanstieg der betreffenden Aktie führte. Nach diversen Berichten befindet sich das Unternehmen in Gesprächen mit dem Smartphone-Hersteller, um die AI-Modelle in dessen Software zu integrieren. Dem Vernehmen nach soll dies in der iPhone 16-Serie sowie dem IOS 18 in China Anwendung finden. Diese Entwicklung ist von beträchtlichem Interesse, da der Einsatz chinesischer AI-Modelle dem Konzern helfen könnte, regulatorische Bedenken der USA zu entkräften und die AI-Bestrebungen Chinas voranzubringen. Der Technologiekonzern hat, im Wettlauf um verringerte CO2-Emissionen, inzwischen seine gesamten Unternehmensaktivitäten klimaneutral gestaltet und verfolgt ehrgeizige Ziele für 2030. Zukünftiger Fokus soll auf [...]

