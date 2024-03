Die Aktie des Versicherungskonzerns Talanx (WKN: TLX100) beginnt den Börsenhandel am Montag mit einem leichten Rückgang und steht aktuell bei 71,70 €. Insgesamt befindet sie sich seit März 2023 in einem langfristigen Aufwärtstrend. Während dieser Zeit summiert sich der Anstieg auf rund +80%, davon allein im März +10%. Besteht jetzt noch Potenzial? Talanx vorgestellt Talanx mit Sitz in Hannover ist gemessen an den Bruttoprämien der drittgrößte deutsche ...

Den vollständigen Artikel lesen ...