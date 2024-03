Seitdem der Deutsche Bundestag in der vergangenen Woche die Legalisierung von Cannabis in Deutschland durchgewunken hat, erleben die Cannabis-Aktien Aurora, Canopy und Tilray erhöhtes Interesse bei Investoren. Zum Wochenstart gehören die Unternehmen zu den am häufigsten gehandelten Aktien bei Tradegate und verzeichnen zudem ein weiteres Kursplus gegenüber dem Handelsschlusskurs am Freitag. So kann Canopy um 6,40 % auf 7,31 EUR, Aurora um 5,70 % auf 4,74 EUR und Tilray um 3,17 % auf 2,21 EUR zulegen. Ein weiteres Unternehmen mit Cannabis-Bezug und medizinischer Anwendung hat kürzlich eine FDA-Bestätigung als Orphan Drug erhalten. Mehr dazu im folgenden Bericht.

