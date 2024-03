Der lang anhaltende Tarifkonflikt zwischen der Lufthansa und der Gewerkschaft Verdi hat am Montag einen potenziell entscheidenden Wendepunkt erreicht. In Frankfurt haben die Schlichtungsverfahren begonnen. Sollte es nicht gelingen, einen Kompromiss zu erzielen, steht Verdi bereits mit einer Urabstimmung für einen unbefristeten Streik ab Karfreitag bereit.Am Montag begann in Frankfurt die Schlichtung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...