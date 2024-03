© Foto: Rebecca Blackwell - picture alliance / ASSOCIATED PRESS



Das von Cathie Wood geleitete Ark Invest hat Reddit-Aktien gekauft, wie aus den täglichen Handelsdaten der Investmentgesellschaft hervorgeht. Cathie Woods Ark Invest hat am ersten Handelstag fast 10.000 Aktien (genau 9.982 Aktien) von Reddit gekauft. Das tägliche Handelsupdate von Ark zeigt, dass der Next Generation Internet ETF (ARKW) 5.914 Anteile von Reddit kaufte, während der Fintech Innovation ETF (ARKF) 4.068 Anteile erwarb. Der Gesamtwert der kombinierten Beteiligung dieser Fonds beläuft sich auf etwa 500.000 US-Dollar, basierend auf dem Schlusskurs von Reddit am Donnerstag, der bei 50,44 US-Dollar lag. Es ist unklar, wie viel Ark genau für diese Aktienpositionen bezahlt hat. Der …