Die deas Deutsche Assekuranzmakler GmbH gründet den neuen Geschäftsbereich Real Estate Solutions und konnte dafür Experte Thorsten Köcher als Leiter gewinnen. Der Industriemakler der Ecclesia Gruppe will sich so besser im Immobilienbereich positionieren. Thorsten Köcher übernimmt zum 01.07.2024 den neu geschaffenen Geschäftsbereich Real Estate Solutions bei der deas Deutsche Assekuranzmakler GmbH (deas), dem Industriemakler der Ecclesia Gruppe. In der Rolle soll er künftig den Aufbau eines Centers ...

