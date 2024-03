Unterföhring (ots) -25. März 2024. Ein letztes Mal übernimmt der Mini-Nerd die Prime Time am Montag: ProSieben zeigt ab Montag, 15. April 2024, um 20:15 Uhr die siebte und finale Staffel "Young Sheldon". Für die letzten 15 Folgen haben sich die Macher der Serie etwas ganz Besonderes einfallen lassen: "The Big Bang Theory"-Hauptdarsteller Jim Parsons (Sheldon) und Mayim Bialik (Amy) geben sich die Ehre. Was genau passiert - ein (noch) gut gehütetes Nerd-Geheimnis. Doch bevor die allerletzte Folge über den Bildschirm flimmert, besuchen Sheldon (Ian Armitage) und seine Mutter Mary (Zoe Perry) die deutsche Stadt Heidelberg, als sie die Nachricht eines zerstörerischen Tornados ereilt. Mary möchte sofort zurück, doch Sheldon möchte in Deutschland bleiben ...ProSieben zeigt die finale Staffel "Young Sheldon", ab 15. April, montags um 20:15 Uhr und auf Joyn.Pressekontakt:Stella LosackerEntertainment Content Communicationsphone: +49 89 95 07- 1168email: Stella.Losacker@seven.onePhoto Production & EditingProgram Data ServicesAlexandra Schmittphone: +49 (0) 89 95 07 - 1322email: Alexandra.Schmitt@seven.oneInfos & Fotos: presse.prosieben.deOriginal-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/25171/5742842