© Foto: John Lamparski - picture alliance / Sipa USA



Nissan Motor hat ambitionierte Pläne verkündet, innerhalb der nächsten drei Jahre eine Million zusätzliche Fahrzeuge zu verkaufen.Im Rahmen des neuen Dreijahresplans strebt der Autohersteller eine operative Gewinnmarge von mindestens sechs Prozent an. Dies soll durch die Einführung neuer Modelle, einschließlich kostengünstiger E-Autos, und das Schließen neuer Partnerschaften erreicht werden. An der Tradegate ziehen sich Anleger von der Nissan-Aktie zurück. FactSet-Schätzungen zufolge könnte der Gewinn je Aktie in 2027 mit 157,68 Yen (96 Cent) ein Drittel höher ausfallen als noch in diesem Jahr. Dementsprechend könnte sich auch das Kurs-Gewinn-Verhältnis von 6 auf 4 verbessern. Zurzeit …