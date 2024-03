München (ots) -- Neue Doku-Soap mit Danni Büchner und ihrer Familie- Produktion von "Diese Büchners - Familientrubel unter Palmen" hat begonnenRTLZWEI begrüßt die Mallorca-Auswanderin Danni Büchner und ihre Familie: In vier Folgen der neuen Familien-Doku-Soap "Diese Büchners - Familientrubel unter Palmen" steht das Leben der Büchners auf der Lieblingsinsel der Deutschen im Mittelpunkt. Produziert wird das Format von Picture Puzzle Medien GmbH & Co. KG.Danni Büchner geht 2024 bei RTLZWEI on air: In vier Folgen, die derzeit produziert werden, zeigt die alleinerziehende Mutter ihren Alltag auf Mallorca. Zwischen Umzugsplänen und Träumen von der erneuten Selbstständigkeit regelt sie den Alltag ihrer sechsköpfigen Familie. Sie unterstützt ihre Kinder liebevoll dabei, ihre eigenen Wege zu gehen, sei es Joelinas Ausbildung zur Stewardess, Jadas Jurastudium und Modelkarriere oder Diegos Traum vom Profifußball. Die Doku-Soap "Diese Büchners - Familientrubel unter Palmen" gewährt Einblicke in das Leben der Fünffachmama und Geschäftsfrau Danni Büchner.Malte Kruber, Programmdirektor Entertainment RTLZWEI: "Danni Büchner ist ein Reality-Star und eine starke Frau und Mutter, die für ihre Familie alles tut. Gerade letztere Seite ihrer Persönlichkeit wurde bisher nicht ausreichend gezeigt. Das holen wir nun nach und begleiten das bewegende und turbulente Leben von Danni und ihren Kindern auf Mallorca. Es ist schön, dass sie künftig bei RTLZWEI zu sehen sein wird."Torsten Maassen, Picture Puzzle Medien GmbH & Co. KG: "Danni Büchner ist seit Jahren eines der bekanntesten und beliebtesten Gesichter im Reality-TV. Sie und ihre Kinder Joelina, Volkan, Jada, Jenna und Diego werden das Publikum schon bald mit vielen neuen Geschichten überraschen und unterhalten. Wir freuen uns über die Zusammenarbeit mit RTLZWEI bei dieser besonderen neuen Doku-Soap."Über RTLZWEI:Überraschend, unangepasst, optimistisch und ganz nah dran: Das ist RTLZWEI. Hier erleben die Zuschauerinnen und Zuschauer das Leben in all seinen Facetten. Als "Home of Reality" zeigt der Sender Dokumentationen, Reportagen und Doku-Soaps, faszinierende Menschen und bewegende Schicksale. Die "RTLZWEI News" bieten junge Nachrichten. Darüber hinaus unterhält der Sender mit unverwechselbaren Shows und ausgewählten Serien und Spielfilmen. Das Münchener Medienunternehmen spricht sein Publikum auf Augenhöhe an - überall, zu jeder Zeit und auf allen relevanten Plattformen und Endgeräten.Pressekontakt:RTLZWEIKommunikation089 - 641850kommunikation@rtl2.deunternehmen.rtl2.deOriginal-Content von: RTLZWEI, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6605/5742894