Der Preisrückgang von Immobilien am Standort Deutschland beginnt historische Ausmaße anzunehmen. Auch im vierten Quartal gab es erneut einen Rücksetzer auf dem deutschen Häusermarkt. So groß ist der Verlust für Besitzer: Die stark gestiegenen Zinsen haben zum größten Preisrückgang auf dem deutschen Immobilienmarkt geführt, so die Aussage des Statistischen Bundesamtes. Das Institut hat nun die Preisentwicklung für das vierte Quartal 2023 in Deutschland ...

Den vollständigen Artikel lesen ...