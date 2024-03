© Foto: Unsplash



Tesla hat die Produktion in Shanghai, seinem größten und profitabelsten Werk, in diesem Monat aufgrund der schwächelnden Nachfrage um fast ein Drittel reduziert.Tesla hat nach Angaben von mit der Angelegenheit vertrauten Personen die Produktion in seinem Werk in China angesichts des schleppenden Wachstums beim Verkauf von Elektrofahrzeugen und des intensiven Wettbewerbs auf dem größten Automarkt der Welt reduziert. Der US-Automobilhersteller wies, wie Bloomberg berichtet, Anfang des Monats die Mitarbeiter seines Werks in Shanghai an, die Produktion des Model Y und des Model 3 zu senken und statt der üblichen 6,5 Tage nur noch fünf Tage pro Woche zu arbeiten, sagten die Personen. Einige der …