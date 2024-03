Wie ich auf Bloomberg lese, hat die Agri Europe Cyprus des serbischen Unternehmers Miodrag (Kostic) Interesse an 17 Prozent der Addiko Bank AG und bietet dafür 17,5 Euro pro Aktie (inklusive Dividende). Zusätzlich will Agri Europe Cyprus weitere 10 Prozent an der Bank, die bisher von Miodrag (über Infenity Management) persönlich gehalten werden, ebenfalls übernehmen. Macht 341 Millionen Euro. Die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...