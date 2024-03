Hannover (www.anleihencheck.de) - Die Notenbanker in Tokio haben sich am aktuellen Rand endlich von der geldpolitischen Strategie der Negativzinsen verabschiedet, so die Analysten der Nord LB.Damit ende in Japan eine Ära. Die Bank of Japan plane nun, das "traditionelle" Leitzinsniveau im Bereich von 0,00% bis 0,10% zu halten. Zudem seien die Maßnahmen zur direkten Kontrolle der japanischen Kapitalmarktzinsen eingestellt worden. Die Zielrendite für japanische Staatsanleihen, die zuletzt ohnehin nur noch eine symbolische Bedeutung gehabt habe, existiere damit inzwischen auch offiziell nicht mehr. Die ETF-Käufe durch die Notenbank würden ebenfalls beendet. ...

