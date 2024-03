© Foto: Sipa USA | SOPA Images - picture alliance



Nach der schwach ausgefallenen Umsatzprognose von Nike meldeten sich etliche Analysten zu Wort. Das sind ihre Einschätzungen und ihr Rat an Anleger.Die Freude über den gegenüber dem Erzrivalen Adidas errungenen Coup, die Herzogenauracher nach 70 Jahren Partnerschaft mit dem DFB künftig als Ausrüster der Fußball-Nationalmannschaften abzulösen, währte unter den Anlegern von Nike in der vergangenen Woche nur kurz. Die am Donnerstagabend veröffentlichten Quartalszahlen fielen zwar für die vergangenen drei Monate zufriedenstellend aus, allerdings enttäuschte der Ausblick auf das kommende Geschäftsjahr. Der Sportbekleidungshersteller sieht einen Rückgang der Erlöse, auch aufgrund anhaltender …