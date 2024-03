Nach einer kurzen Verschnaufpause am Freitag nimmt die Aktie des Kryptobörsenbetreibers Coinbase zum Start in die neue Woche wieder Kurs auf ihr Mehrjahreshoch. Dass ARK Invest zuletzt weitere Anteile verkauft hat, kann die Stimmung nicht nachhaltig trüben. Stattdessen liefern Kursgewinne am Kryptomarkt und ein positiver Analystenkommentar Schwung.Die Coinbase-Aktie steigt am Montag im vorbörslichen US-Handel um rund drei Prozent auf 263,00 Dollar. Damit nimmt sie nun erneut das 27-Monats-Hoch vom ...

